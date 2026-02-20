Врач Мизинова посоветовала убрать сладости из вечернего рациона детей
Диетолог Наталья Мизинова поделилась рекомендациями, какие продукты не стоит давать детям перед сном. Об этом сообщил NEWS.ru.
Врач подчеркнула, что сладкие продукты могут привести к гиперактивности и проблемам с засыпанием у детей. Организму ребенка может быть сложно сразу переработать большое количество сахара, что вызывает повышенную активность до нормализации показателей.
Также диетолог отметила, что тяжелая, жирная и жареная пища способна вызвать дискомфорт в пищеварительной системе. Ночью такая еда не усваивается должным образом, а это может нарушить полноценный отдых организма, добавил Infox.ru.