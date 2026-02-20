Врач Мизинова посоветовала убрать сладости из вечернего рациона детей

Диетолог Наталья Мизинова поделилась рекомендациями, какие продукты не стоит давать детям перед сном. Об этом сообщил NEWS.ru .

Врач подчеркнула, что сладкие продукты могут привести к гиперактивности и проблемам с засыпанием у детей. Организму ребенка может быть сложно сразу переработать большое количество сахара, что вызывает повышенную активность до нормализации показателей.

Также диетолог отметила, что тяжелая, жирная и жареная пища способна вызвать дискомфорт в пищеварительной системе. Ночью такая еда не усваивается должным образом, а это может нарушить полноценный отдых организма, добавил Infox.ru.