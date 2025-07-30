Врач Мизинова отметила, что совместная готовка и выращивание овощей помогут привить детям любовь к здоровой пище

Врач-диетолог Наталья Мизинова в беседе с News.ru рассказала, как привить ребенку любовь к здоровой пище.

По словам доктора, для того чтобы у ребенка выработалась привычка, ему нужно попробовать новый продукт более 15 раз. Многие родители сдаются после пары попыток, из-за чего ребенок не успевает привыкнуть ко вкусу полезной еды, отметила эксперт.

«Совместная готовка и совместное выращивание тех же самых овощей также играют важную роль», — поделилась Мизинова.

Она добавила, что вкусовые предпочтения детей начинают формироваться еще в утробе матери, поэтому важно питаться здоровой пищей с первых дней беременности. Мизинова подчеркнула важность психологии в формировании пищевых привычек у детей. Необычная подача и яркая сервировка могут помочь ребенку полюбить здоровые продукты.