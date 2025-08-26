Врач Мизинова напомнила о негативном влиянии чипсов на зубную эмаль

По словам врача, при заботе о здоровье зубов важно учитывать, что некоторая пища может оказывать негативное влияние на эмаль и слизистую оболочку ротовой полости.

«Можно разделить на две категории: продукты, вызывающие механическое напряжение на нашу эмаль и зубы, и продукты, способствующие кислотному раздражению в полости рта», — пояснила медик.

Она отметила, что первая группа включает твердые продукты, такие как сухарики, чипсы и другие хрустящие снеки, которые могут царапать десны и эмаль. Вторая группа — это сахаросодержащие и кислые продукты, которые увеличивают кислотность во рту, разрушая зубную эмаль.