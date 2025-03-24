Врач Мисникова указала на опасность нелицензированного спортивного питания

Эндокринолог Инна Мисникова прокомментировала предложение вице-спикера Государственной думы РФ Бориса Чернышова усилить контроль за онлайн-продажами спортивного питания в России. Об этом сообщил « Ридус ».

По мнению врача, инициатива актуальна, поскольку в нелицензированных биодобавках могут содержаться любые препараты в неизвестных дозах.

«Если в добавках находятся препараты, которые не прошли клинические испытания и непонятно каким образом влияют на организм, то это может повлиять негативно», — напомнила медик.

Избыток гормональных средств в несертифицированном спортивном питании способен навредить многим системам организма. Под удар могут попасть репродуктивная функция и сердце, пояснила Мисникова.