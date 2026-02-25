Врач Мисникова рассказала, что громкие звуки могут негативно влиять на гормональный фон

Доктор медицинских наук и эндокринолог Инна Мисникова поделилась с «Ридусом» мнением о влиянии наушников на гормональный фон человека.

The Guardian ранее сообщила со ссылкой на экспертов чешской экологической НКО «Арника», что частое использование наушников может привести к критическим изменениям гормонального фона у мужчин.

По мнению Мисниковой, очевидная связь между частым применением устройства и изменениями гормонального фона «не прослеживается». Она подчеркнула, что постоянное воздействие громкого звука может отрицательно воздействовать на гормональную систему, вызывая дополнительный стресс, но говорить о химических реакциях, описанных в западных СМИ, пока рано.