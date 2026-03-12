Врач Мирзакеримова предупредила об обострении лор-проблем при раннем отказе от шапки весной

С наступлением весны многие спешат перейти на легкую одежду, часто снимая шапку при первых признаках тепла. В беседе с «Газетой.ru» отоларинголог Тамара Мирзакеримова предупредила, что такая спешка может быть опасной для здоровья.

Специалист отметила, что весной температура воздуха обманчива: днем тепло, но утром и вечером все еще прохладно, а ветер усиливает ощущение холода. Организм после зимы не успевает адаптироваться к изменениям, и переохлаждение наступает быстрее, чем кажется.

По словам врача, переохлаждение повышает риск воспалительных заболеваний лор-органов, таких как наружный и средний отит, а также может способствовать обострению хронических синуситов и ринитов. Холодный ветер вызывает спазм сосудов кожи головы и лица, что приводит к головным болям или ощущению «простуды» в области ушей.