Врач Мирошников сообщил о возможном обострении желчнокаменной болезни после праздников

Заведующий вторым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Денис Мирошников в разговоре с NEWS.ru предупредил о возможном обострении желчнокаменной болезни после новогодних праздников.

Он отметил, что острые формы заболевания могут усложниться из-за отеков и воспаления вокруг желчного пузыря. Эти осложнения делают лечение технически более сложным, увеличивают риск внутрии послеоперационных осложнений, таких как кровотечения, истечения желчи, образование абсцессов и развитие перитонита.

Мирошников подчеркнул, что в подобных случаях не всегда возможно проведение лапароскопических операций. Восстановление после экстренных вмешательств занимает больше времени, сопровождается усиленным болевым синдромом и часто требует установки дренажей и проведения антибиотикотерапии.