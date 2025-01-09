Врач Мирошников сообщил о возможном обострении желчнокаменной болезни после праздников

Заведующий вторым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Денис Мирошников в разговоре с NEWS.ru предупредил о возможном обострении желчнокаменной болезни после новогодних праздников.
Он отметил, что острые формы заболевания могут усложниться из-за отеков и воспаления вокруг желчного пузыря. Эти осложнения делают лечение технически более сложным, увеличивают риск внутрии послеоперационных осложнений, таких как кровотечения, истечения желчи, образование абсцессов и развитие перитонита.
Мирошников подчеркнул, что в подобных случаях не всегда возможно проведение лапароскопических операций. Восстановление после экстренных вмешательств занимает больше времени, сопровождается усиленным болевым синдромом и часто требует установки дренажей и проведения антибиотикотерапии.
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