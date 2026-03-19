Врач Мирошник сообщила, что нужно попросить человека зажмуриться при подозрении на микроинсульт

Невролог Елена Мирошник рассказала сайту Здоровье Mail , как распознать микроинсульт у человека. Состояние опасно тем, что его симптомы могут исчезнуть уже через несколько минут или часов.

По словам врача, если возникло подозрение на микроинсульт, можно попросить человека выполнить простые действия: зажмурить глаза; улыбнуться так, чтобы были видны зубы — при этом уголки рта не должны быть опущены; показать язык — он должен находиться по центру; надуть щеки.

Такие действия позволяют оценить работу мимических мышц, которые часто страдают при нарушении мозгового кровообращения. Также стоит обратить внимание на речь: не стала ли она замедленной, невнятной или растянутой.