Врач Миропольская призвала не паниковать при укусе каракурта

Доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского Университета Наталья Миропольская рассказала, как оказать первую помощь при укусе каракурта и в каких случаях нужна экстренная помощь, сообщает RT .

Паника после укуса ядовитого паука может ускорить сердцебиение и распространение токсинов по организму. Пострадавшему следует сохранять спокойствие, ограничить физическую активность и обеспечить покой укушенной конечности.

Место укуса нужно промыть водой с мылом и обработать антисептиком. При отеке можно приложить холодный компресс через ткань на 10-15 минут с перерывами.

«Не следует разрезать кожу, пытаться высасывать яд, прижигать место укуса, накладывать жгут или использовать агрессивные химические вещества», — сказала Миропольская.

Скорую помощь необходимо вызвать при затрудненном дыхании, отеке лица или шеи, нарушении сознания, судорогах, сильной слабости, многократной рвоте, крапивнице или резком падении давления. Эти признаки могут указывать на токсическое воздействие яда или анафилаксию.