Врач Миронова сообщила, что L-карнитин из добавок плохо усваивается организмом
Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что L-карнитин из добавок плохо усваивается организмом.
Медик сослалась на исследования, которые показывали, что здоровым взрослым и детям принимать L-карнитин в добавках не нужно.
«Однако вещество может быть прописано врачом (чаще во внутривенной форме) пациентам с генетической недостаточностью выработки L-карнитина и пациентам на гемодиализе», — сообщила Миронова.
В заключение она посоветовала употреблять больше мясных и молочных продуктов, чтобы L-карнитин образовывался в клетках организма.
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