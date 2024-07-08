Врач Миронова сообщила, что L-карнитин из добавок плохо усваивается организмом

Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что L-карнитин из добавок плохо усваивается организмом.

Медик сослалась на исследования, которые показывали, что здоровым взрослым и детям принимать L-карнитин в добавках не нужно.

«Однако вещество может быть прописано врачом (чаще во внутривенной форме) пациентам с генетической недостаточностью выработки L-карнитина и пациентам на гемодиализе», — сообщила Миронова.

В заключение она посоветовала употреблять больше мясных и молочных продуктов, чтобы L-карнитин образовывался в клетках организма.