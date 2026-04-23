Врач Миронова рассказала, что безопасная норма шашлыка — 150–200 граммов
Мясо, приготовленное на углях, может стать причиной серьезных проблем со здоровьем при неумеренном употреблении. В преддверии сезона пикников гастроэнтеролог Елена Миронова назвала безопасную порцию этого блюда, сообщил newsnn.ru.
По словам врача, шашлык представляет собой тяжелую белково-жирную пищу. Кроме того, при жарке на углях в мясе образуется большое количество канцерогенов.
Специалист утверждает, что для здорового человека безопасная порция шашлыка составляет 150–200 граммов готового продукта за один прием пищи. Это примерно два-три средних кусочка мяса размером со спичечный коробок каждый. Такое блюдо рекомендуется употреблять не чаще одного раза в неделю в течение сезона, добавила Neva.Today.