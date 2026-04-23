Мясо, приготовленное на углях, может стать причиной серьезных проблем со здоровьем при неумеренном употреблении. В преддверии сезона пикников гастроэнтеролог Елена Миронова назвала безопасную порцию этого блюда, сообщил newsnn.ru .

По словам врача, шашлык представляет собой тяжелую белково-жирную пищу. Кроме того, при жарке на углях в мясе образуется большое количество канцерогенов.

Специалист утверждает, что для здорового человека безопасная порция шашлыка составляет 150–200 граммов готового продукта за один прием пищи. Это примерно два-три средних кусочка мяса размером со спичечный коробок каждый. Такое блюдо рекомендуется употреблять не чаще одного раза в неделю в течение сезона, добавила Neva.Today.