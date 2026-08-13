Врач Миронова назвала рекомендуемый объем воды в день

Здоровому человеку в сутки требуется около 2,5-2,7 литра воды, включая жидкость из пищи, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Татьяна Миронова пояснила, что единой нормы потребления жидкости не существует. Она зависит от веса человека, физической активности, климата и наличия заболеваний.

«У здорового человека в течение суток должно поступить около 2,5–2,7 литра воды. Из них 1,2–1,5 литра поступает с питьем в виде чистой воды, примерно 1 литр — с пищей, 200–400 миллилитров воды образуется эндогенно в результате метаболизма», — приводит слова Мироновой пресс-служба РНИМУ.

Миронова добавила, что объем потребляемой воды регулирует центр жажды. Человек может не ощущать жажду при достаточном поступлении жидкости, а также при неврологических патологиях, коме и психических заболеваниях.