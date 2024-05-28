Врач Миронова: янтарная кислота повысит энергию

Различные биологически активные препараты способны повысить энергию. В их число входит янтарная кислота, сообщила врач-терапевт группы компаний BestDoctor Миронова Юлия в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, препарат улучшает производство энергии в клетках. Также прием янтарной кислоты может уменьшить усталость, особенно после физической нагрузки.

Помимо нее, популярными стимуляторами считаются кофеин, настойка женьшеня и элеутерококк. Однако самостоятельно назначать себе все вышеназванные добавки не стоит, отметила Миронова.