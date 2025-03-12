Врач Миргородская: замороженный лук не вызовет слез при нарезке

Вы когда-нибудь задумывались, почему мы плачем при нарезке лука? Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Светлана Миргородская поделилась с «Газетой.Ru» интересными фактами об этом процессе.

Все дело в том, что при измельчении лука разрушаются его клетки, и их компоненты вступают в химическую реакцию, образуя соединения серы — летучие вещества, раздражающие слизистую глаза и вызывающие слезы.

По словам специалиста, чтобы избежать слез во время нарезки лука, можно воспользоваться несколькими советами. Например, охладить или даже заморозить луковицу — это замедлит химические реакции. Также можно смочить нож и разделочную доску водой, чтобы летучие вещества меньше испарялись. А если надеть маску или очки для плавания, луковые пары не доберутся до глаз, добавила Миргородская.