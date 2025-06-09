Врач Миргородская предупредила, что интенсивный солнечный свет может ухудшить зрение

Летом не стоит пренебрегать солнцезащитными очками. Интенсивный солнечный свет способен серьезно снизить остроту зрения и вызвать необратимые изменения сетчатки. Об этом предупредила врач-офтальмолог Светлана Миргородская в разговоре с «Газетой.Ru» .

По словам доктора, особенно рискованно наблюдать солнечные затмения без специальных защитных устройств, так как случаи обращения пациентов с повреждениями глаз значительно возрастают именно во время таких явлений.

Офтальмолог пояснила, что наиболее опасным является влияние ультрафиолета типа B и A, способствующих развитию различных заболеваний глаз, включая катаракту и макулодистрофию. Важно выбирать качественные солнцезащитные очки с маркировкой уровня УФ-фильтра от UV380 до UV400.

Даже облачные дни таят потенциальную угрозу здоровью глаз, поэтому защита необходима постоянно в ясную погоду, подчеркнула Миргородская.