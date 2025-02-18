Врач Миргородская: «песок» в глазах может появиться из-за кератита и блефарита

Ощущение «песка» в глазах — частая жалоба, с которой пациенты обращаются к офтальмологам. О причинах неприятного симптома рассказала офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург, кандидат медицинских наук Светлана Миргородская в беседе с « Известиями ».

По ее словам, ощущения могут быть вызваны воспалением или раздражением слизистой оболочки глаза. Нередко данное состояние провоцирует синдром сухого глаза.

Врач отметила, что «песок» в глазах также появляется при различных инфекционных и аллергических заболеваниях: конъюнктивите, блефарите и кератите. К дополнительным симптомам относятся жжение, резь, зуд, слезотечение и светобоязнь.