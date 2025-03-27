Врач Миргородская: одной из самых опасных патологий глаз является отслоение сетчатки

Одной из наиболее опасных является отслоение сетчатки, возникающее из-за разрывов или витреоретинальных пролифераций, которые могут развиваться на фоне диабетической ретинопатии или инфекционных поражений. Симптомы, указывающие на эту патологию, включают вспышки света, молнии в поле зрения и появление плавающих темных пятен.

Другой серьезной проблемой является гемофтальм — кровоизлияние в стекловидное тело, происходящее из-за травм, скачков артериального давления, разрывов сетчатки или осложнений сахарного диабета. Пациенты могут заметить плавающие темные элементы, ощущать затуманенность или «эффект мути».

Миргородская также упомянула ретробульбарный неврит, который развивается на фоне инфекций, токсического воздействия (например, отравлений алкоголем или тяжелыми металлами) и рассеянного склероза.