Врач Миргородская: мушки перед глазами могут указывать на опасные патологии органов зрения

Появление мушек перед глазами может сигнализировать об опасных патологиях зрения. Об этом рассказала врач-офтальмолог Светлана Миргородская в интервью «Известиям» .

Как отметила доктор, основная причина такого явления — деструкция стекловидного тела, естественного гелеобразного наполнителя глаза. Подобное состояние может усиливаться из-за гормональных, воспалительных и сосудистых проблем.

Второй фактор — кровоизлияния внутри глаза, которые требуют немедленного обращения к врачу. Третья возможная причина — отслойка стекловидного тела, особенно заметная после 55 лет.

Миргородская рекомендовала обращаться к офтальмологу при любых необычных визуальных эффектах, чтобы предотвратить серьезные осложнения, такие как разрыв или отслоение сетчатки.