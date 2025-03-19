Врач Миргородская: моргание способствует снятию эмоционального напряжения

Офтальмолог и кандидат медицинских наук Светлана Миргородская объяснила, что будет с человеком, если он перестанет моргать. Одна из функций моргания — увлажнение глазной поверхности, напомнила эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, благодаря этому процессу слезная жидкость распределяется по поверхности глаза, предотвращая пересыхание конъюнктивы и роговицы, делая поверхность глаза гладкой, а роговицу — блестящей.

«Если перестать моргать, слизистая глаза будет сохнуть, появится целый спектр жалоб, таких как дискомфорт в глазах, ощущение песка, жжения, покраснение глаз и даже ухудшение остроты зрения, которое временно улучшается при моргании», — пояснила медик.

Кроме того, моргание помогает очищать глаза от микрочастиц, пыли и грязи. Кроме того, оно способствует снятию напряжения. Ученые-нейрофизиологи доказали, что учащенное моргание позволяет справиться с эмоциями и улучшить кровоток в переднем отрезке глаза при зрительной нагрузке, заявила врач.