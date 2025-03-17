Врач Миргородская: мерцание в глазах при вставании связано с ортостатической гипотензией

Врач-офтальмолог Светлана Миргородская рассказала «Газете.Ru» , почему у многих людей при резком вставании в глазах появляются «звездочки».

Это явление может быть симптомом различных заболеваний.

По словам специалиста, мерцание связано с ортостатической гипотензией — снижением артериального давления при смене позы. Оно также может указывать на нейрогенные нарушения, такие как синдром Бредбери-Эгглстона или болезнь Паркинсона. Кроме того, «звездочки» могут быть связаны с кардиологическими и эндокринными заболеваниями, а также с приемом некоторых лекарств.

Миргородская подчеркнула важность обращения к врачу-офтальмологу для диагностики и возможного дополнительного обследования.