Врач Минко: привычка грызть карандаш может спровоцировать трещины на зубах | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 17:28 Врач Минко: привычка грызть карандаш может спровоцировать трещины на зубах

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Привычка покусывать карандаш и грызть ногти может испортить эмаль зубов и спровоцировать появление трещин. Об этом рассказал врач-стоматолог, хирург, ортопед Вячеслав Минко в беседе с Life.

По словам специалиста, также негативно на состояние эмали влияет использование отбеливающих паст с высоким индексом абразивности. Кроме того, к появлению трещин могут привести некоторые пищевые привычки, например, сочетание горячего кофе с мороженым.

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При возникновении своеобразной «сеточки» или царапин на зубах врач посоветовал обратиться к стоматологу.