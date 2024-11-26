Врач Минкин заявила, что отказ от нижнего белья может улучшить женское здоровье

Отказ от нижнего белья может положительно сказаться на женском здоровье благодаря постоянному притоку свежего воздуха. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на врача-гинеколога из Йельского медицинского университета Мэри Джейн Минкин.
По ее словам, в профессиональном сообществе пока не пришли к единому мнению по поводу трусов. Однако женщины, которые отказались от их ношения, заметили ряд улучшений.
В частности, они стали реже страдать молочницей и высыпаниями, а также они избавились от раздражения и прыщей в интимных местах. Кроме того, отказ от нижнего белья поможет предотвратить развитие грибковых инфекций, добавила Neva.Today.
Производство консервированных овощей и фруктов выросло на 15% в Подмосковье
Серпуховский завод лифтов почти в 2 раза увеличил штат сотрудников за год
ВСУ за три дня нанесли два удара ракетами ATACMS по объектам в Курской области
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа и его заместителя
Британского посла вызвали в МИД
Спартакиаду для детей-сирот провели в Реутове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте