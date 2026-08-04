Врач Милехина посоветовала купать грудничков до трех раз в неделю

Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Мария Милехина рекомендовала купать младенцев один-три раза в неделю и не добавлять в воду марганцовку или травы, сообщает NEWS.ru .

Начинать купать ребенка можно сразу после выписки из роддома. Детские средства с нейтральным pH врач посоветовала использовать раз в неделю. Купать младенца можно в большой или детской ванне, а также в тазу: полностью наполнять емкость и кипятить воду не нужно.

«Не стоит использовать марганцовку, она может вызвать ожог, или травяные отвары, на которые нередко возникают аллергические реакции», — предупредила Милехина.

Врач рекомендовала сначала ополоснуть руки и ноги ребенка, затем тело, а после этого мыть шею и голову. Температура воды должна составлять 36-37 градусов. Детский шампунь следует применять по мере загрязнения волос.

Милехина добавила, что плавание для детей первых шести месяцев физиологично, но не учит их выживанию при несчастном случае на воде. Рефлексы задержки дыхания и движений в воде постепенно угасают к полугоду.