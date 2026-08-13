Врач Михалева указала на распространение саркопенического ожирения

Кандидат медицинских наук, врач-детский эндокринолог Оксана Михалева заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что недостаток физической активности и современный образ жизни способствуют развитию саркопенического ожирения. Это состояние характеризуется нормальным индексом массы тела при уменьшении мышечной массы и увеличении жировой ткани.

Михалева подчеркнула, что даже при нормальных показателях веса и индекса массы тела у человека может быть слишком много жира и мало мышц. По ее мнению, это явление стало эпидемией современности из-за недостатка физической активности.

Врач также отметила, что полнота и ожирение являются медицинскими проблемами, которые требуют взвешенного подхода и решения со стороны специалиста, а не маркетинга.