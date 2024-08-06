Врач Михалева: свекла и огурцы с кожицей помогают выводить тяжелые металлы из организма

Диетолог и эндокринолог Оксана Михалева перечислила продукты, способствующие детоксу организма. Она посоветовала включить в рацион овощи с высоким содержанием клетчатки, сообщила « Газета.ru ».

Речь идет о разных видах капусты, стеблях сельдерея, свекле, репе, огурцах с кожицей, редьке, сладком перце.

«Особенно ценными в этом плане являются перечисленные овощи, употребляемые в свежем виде», — добавила медик.

По ее словам, содержащиеся в таких блюдах пищевые волокна выводят из организма тяжелые металлы, микробные клетки и молекулы холестерина. Кроме того, благодаря клетчатке поддерживается нормальный микробиоценоз ЖКТ, добавила эксперт.