Врач Михалева посоветовала россиянам есть осенью больше гранатов и тыквы

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева в разговоре с «Известиями» призвала россиянам включить в осенний рацион гранаты. Как пояснила медик, этот фрукт можно смело назвать суперфудом за счет содержания в нем большого количества витаминов и микроэлементов.
Гранат является источником витамина С и антиоксидантов. Этот фрукт помогает в профилактике онкологических заболеваний, диабета и сердечно-сосудистых проблем. Антоцианы, содержащиеся в гранате, защищают клетки организма от оксидативного стресса, пояснила врач.
Тыква, также как и гранат, считается суперфудом. Она способствуют нормальной работе кишечника, выводит токсины и «плохой» холестерин, добавила Михалева.
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