Врач Михалева посоветовала обращать внимание на состав мармелада, а не на форму

Кандидат медицинских наук и детский эндокринолог Оксана Михалева в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что употребление мармелада в форме червей не наносит вреда развитию ребенка.

По мнению врача, для здоровья гораздо важнее состав продукта, а не его внешний вид.

«Большинство производителей сейчас производят мармелад ненатуральный. Большинство мармелада — это сахар, глюкозно-фруктозный сироп, загустители, желатин и различные красители», — предупредила медик.

Если же продукт изготовлен из натурального сырья, он считается полезным элементом детского питания. Однако при наличии химического состава и обилия сахара включать его в рацион ребенка крайне нежелательно.