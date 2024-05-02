Врач Михалева порекомендовала не увлекаться куличами и другими мучными изделиями на Пасху | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 17:48 Врач Михалева порекомендовала не увлекаться куличами и другими мучными изделиями на Пасху

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Во время празднования Пасхи можно съесть не более 300 граммов кулича. Людям, склонным к полноте, и вовсе разрешается кусочек весом 100-150 граммов. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева.

Как пояснила медик, куличи имеют высокий гликемический и инсулиновый индекс и могут привести к набору лишних килограммов. Кроме того, переедание грозит чувством тяжести и вздутием живота, написал сайт kp.ru.

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Михалева предупредила, что большая нагрузка на желудочно-кишечный тракт в период праздников может вызвать обострение хронических заболеваний, таких как холецистит, панкреатит, гастрит.