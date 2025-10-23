Врач Михалева отметила, что частое употребление воды с накипью приводит к образованию атеросклеротических бляшек

Врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева рассказала РИАМО о рисках для здоровья от частого употребления воды с накипью.

По словам доктора, накипь — это отложения солей кальция и магния, которые при редком употреблении неопасны, но при постоянном могут накапливаться в организме.

«Когда кальция становится слишком много, организм пытается вывести его через почки. Со временем это может привести к образованию так называемого "песка", а затем и камней», — цитирует эксперта MIR24.TV.

Также Михалева подчеркнула, что от употребления такой воды страдают сосуды, особенно у людей старше 50 лет. Кальций может откладываться в их стенках, способствуя образованию атеросклеротических бляшек.