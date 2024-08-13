Врач Михалева назвала отеки признаком чрезмерного потребления соли

Появление отеков может сигнализировать о чрезмерном потреблении соли. Они обусловлены задержкой жидкости в организме, рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в первую очередь отеки появляются на лице, затем уже на конечностях. Чаще всего они возникают утром и проходят к обеду или к вечеру. Отечность провоцирует употребление соленой рыбы, фастфуда, колбас, сыров, овощных солений.

Чрезмерное потребление соли также грозит повышением давления. Натрий привлекает воду в сосуды и они наполняются жидкостью, что повышает давление на их стенки, отметила врач.