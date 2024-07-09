Врач Михалева: мюсли и хлопья на завтрак вредны для здоровья

Мюсли и хлопья содержат большое количество простых углеводов с высоким гликемическим индексом. Их не стоит есть на завтрак, сообщила врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, эти продукты сравнимы с высококалорийными сладостями и десертами. В хлопьях много рафинированных углеводов и сахара, людям с диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует исключить их из рациона.

Кроме того, в таком завтраке низкая пищевая ценность. В процессе промышленной обработки большинство витаминов в мюсли и хлопьях разрушается, отметила Михалева.