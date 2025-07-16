Врач Михайлова указала на риск заразиться грибком в спортзалах летом

Летом грибковые заболевания кожи активизируются, особенно в спортзалах, бассейнах и салонах красоты, сообщила «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова.

В жару и при повышенной влажности кожа становится уязвимой, что ускоряет инфицирование при наличии микроповреждений и снижении местного иммунитета. Среди распространенных грибковых инфекций — эпидермофития стоп и паховой области, кандидоз кожных складок, онихомикоз и отрубевидный лишай.

Врач отметила: «После купания в открытых водоемах или бассейне кожа становится размягченной, ее барьерные функции ослабевают, и это облегчает проникновение патогенов».

Михайлова подчеркнула, что баня, сауна и спортзал также создают дополнительный риск из-за высокой температуры и плотного контакта с общими поверхностями. «Через спортивный инвентарь нередко передаются грибок стопы, вирусные бородавки и кожные бактериальные инфекции», — пояснила она.

Салоны красоты требуют особого внимания, так как использование нестерильных инструментов может привести к передаче инфекции.