Врач Михайлова предупредила о риске ускоренного старения кожи из-за синих экранов

Кандидат медицинских наук и дерматовенеролог Наталья Михайлова рассказала RT , что продолжительное взаимодействие с экранами электронных устройств может негативно сказаться на здоровье кожи.

По словам врача, излучение синего света от смартфонов, компьютеров и телевизоров способствует преждевременному старению эпидермиса.

«Синий свет проникает глубже ультрафиолета — до уровня дермы — и усиливает образование свободных радикалов. В результате возникает окислительный стресс, усиливается разрушение коллагена», — пояснила врач.

Михайлова также отметила, что экранное тепло и постоянный контакт рук с лицом способствуют накоплению загрязнений на коже. Они могут вызывать воспаление, повышенную реактивность кожи и раннее старение.