Врач Михайлова посоветовала наносить крем на кожу рук зимой каждый раз после мытья

Врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова в разговоре с «Известиями» посоветовала россиянам в зимний период увлажнять кожу рук каждый день.

По словам медика, во время холодов наша кожа нуждается в особой заботе, поскольку ей не хватает ресурса для восстановления. В помещениях, где обычно работает централизованное отопление, эпидермису недостает влаги, а также липидов, которые защищают кожу рук от пересушивания.

«В зимнее время года необходимо беречь кожу рук и носить перчатки, варежки, потому что переохлаждение влияет на сосуды и ухудшает питание кожи», — добавила Михайлова.

Мыть руки лучше обычным мылом без использования дезинфицирующих средств. После каждого мытья важно увлажнить их кремом, сообщила собеседница.