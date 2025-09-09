Врач Михайлова посоветовала использовать мягкую кислотную терапию для склонной к акне кожи
Врач-дерматовенеролог, основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова поделилась с «Газетой.Ru» советами по профилактике осеннего обострения акне.
Для предотвращения обострений необходимо адаптировать уход за кожей к сезону. По словам врача, мягкая кислотная терапия полезна для жирной и склонной к акне кожи. Она помогает устранить гиперкератоз, нормализовать работу сальных желез и освободить поры.
«В зависимости от типа кожи, возраста и ее чувствительности можно использовать косметику с салициловой, молочной, миндальной, лактобионовой или гликолевой кислотой», — рассказала врач. Концентрацию кислот и частоту применения необходимо подбирать индивидуально, чтобы не спровоцировать раздражение.
Также важно включать в осенний уход кремы с восстанавливающими компонентами. Липиды, натуральные масла, такие как масло ши, сквалан, пантенол, аллантоин, экстракты ромашки и календулы подходят для чувствительной кожи, а экстракты ивы, дуба и хмеля — для более жирной. При первых признаках обострения акне лучше обратиться к врачу-дерматовенерологу.