Врач Михайлова посоветовала добавить средства с ретинолом в весенний уход за кожей

Ослабленный роговой слой кожи делает ее уязвимой к воздействию солнца, что особенно актуально для людей с темным фототипом, склонным к гиперпигментации. О способах защиты кожи от пигментных пятен весной рассказала врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова сайту «Известия».

Специалист посоветовала круглый год использовать крем с SPF 50+, а весной применять осветляющие средства с ретинолом, витамином C и AHA-кислотами. Для увлажнения кожи полезны инъекции гиалуроновой кислоты и антиоксиданты. Народные методы осветления кожи могут быть опасны, предупредила доктор Михайлова.

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