Врач Михайлова посоветовала добавить средства с ретинолом в весенний уход за кожей

Ослабленный роговой слой кожи делает ее уязвимой к воздействию солнца, что особенно актуально для людей с темным фототипом, склонным к гиперпигментации. О способах защиты кожи от пигментных пятен весной рассказала врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова сайту «Известия».