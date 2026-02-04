Врач Михайлов указал на низкий уровень онконастороженности в России

Молодые люди в России начинают серьезнее относиться к онкологическим заболеваниям, однако общий уровень онконастороженности в стране остается низким из-за нескольких ключевых проблем. Об этом рассказал Life.ru онколог и хирург Александр Михайлов.

Среди факторов, влияющих на онконастороженность, врач отметил информационную доступность. Молодые люди активно получают сведения о раке через социальные сети и просветительские проекты. Также способствует осознанному отношению к здоровью и «омоложение» рака — все чаще появляются случаи, когда люди 25–35 лет сталкиваются с онкологическими заболеваниями.

Однако на пути к массовой осознанности остаются серьезные барьеры: страх и отрицание, низкая медицинская грамотность, недоверие к системе здравоохранения, финансовые ограничения и устоявшиеся культурные стереотипы. Многие предпочитают не думать о возможном раке, путают тревогу с ипохондрией, опасаются ошибок и хамства врачей, сталкиваются с очередями и бюрократией.