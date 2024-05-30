Врач Мезенова: во время курса антибиотиков не нужно принимать пробиотики

Многие считают, что во время курса антибиотикотерапии надо принимать пробиотики. Это ошибка, сообщила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Мезенова в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, препараты для восстановления микрофлоры кишечника нужны далеко не всем пациентам. В большинстве случаев при отсутствии значимых хронических заболеваний прием антибиотиков не приводит к серьезным последствиям для организма, сообщил сайт kp.ru.

Врач напомнила, что незавершенный курс приема препаратов может привести к повторному заболеванию.