Врач Мескина заявила, что засыпание до полуночи помогает укрепить иммунитет в период простуд

С приходом осени многие связывают рост заболеваемости простудой и вирусами. Однако погода — не единственный фактор, влияющий на иммунную защиту. Решающую роль играют активность штаммов и состояние здоровья населения, а не климатические колебания. Об этом заявила заведующая отделением детских инфекций МОНИКИ, профессор Елена Мескина в беседе с RT .

Доктор отметила, что переохлаждение ослабляет иммунитет, особенно в области ротоглотки. Также она указала на важность типа циркулирующих вирусов: новые активные формы могут вызвать рост заболеваемости, написал сайт aif.ru.

Для поддержания здоровья в холодное время года врач рекомендовала придерживаться комплексного подхода: делать прививки, закаляться, соблюдать режим сна и питания. Важен полноценный отдых: засыпание до полуночи помогает активировать процессы, укрепляющие иммунитет, заключила Мескина.