Врач Мескина: в США сократили число обязательных привовок в экономических целях

На днях президент США Дональд Трамп издал указ, которым сократил список обязательных прививок для детей — с 18 уколов до 11. Инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Подмосковья и заведующая детским инфекционным отделением Елена Мескина рассказала 360.ru, зачем это нужно.

Министр здравоохранения и социальных служб США при администрации Трампа Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший всегда был антипрививочником, и своим указом президент решил лишь сэкономить финансы государства.

«Он думает, что на прививках зарабатывают деньги. Но ведь все равно кто-то будет это делать. Например, тот, кто производит антибиотики и зарабатывает на болезнях людей. Если человек заболеет пневмонией, выбор у него будет небольшой: либо умереть, либо платить производителям антибиотиков», — объяснила Мескина.

По ее словам, в России, наоборот, думают о расширении списка бесплатных прививок. В планах —внести в него вакцины от ротавирусной инфекции и ветряной оспы.

О том, какие прививки теперь входят в список обязательных в США и какие можно сделать за счет государства в России, — в материале 360.ru.