Врач Мескина: укусы клещей и комаров могут обернуться летальным исходом | 360°

Здоровье 27 апреля 2024, 10:48 Врач Мескина: укусы клещей и комаров могут обернуться летальным исходом

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Роспотребнадзор обнаружил новые вирусы в клещах и комарах. Инфекционист Елена Мескина заявила, что укусы данных насекомых могут привести к летальному исходу, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, комары являются переносчиками таких возбудителей, как желтая лихорадка, малярия, энцефалит и денге.

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«Достаточно одной малярии, чтобы люди начали умирать. В экзотических странах эта болезнь унесла миллионы жизней», — добавила эксперт.

Она напомнила, что клещей стоит опасаться из-за риска подхватить гистиоцитоз, боррелиоз, энцефалит. Самое страшное в этом списке — чума.