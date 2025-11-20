Врач Мескина рассказала, что для большинства ОРВИ минимальный период восстановления составляет около недели

Врач-инфекционист Елена Мескина поделилась с Life.ru рекомендациями о том, когда детям можно возвращаться в дошкольные учреждения после выздоровления. Специалист подчеркнула, что сроки определяются индивидуально, но существуют строгие медицинские нормативы.

По словам врача, для большинства ОРВИ и ОРЗ минимальный период восстановления составляет около недели. Также Елена Мескина обратила внимание на необходимость предоставления справки после трехдневного отсутствия ребенка в саду. Это помогает предотвратить распространение инфекций в детском коллективе.

Для некоторых заболеваний, таких как стрептококковая инфекция, карантинный период может достигать 21 дня. В этих случаях больничный лист не закрывается до полного окончания карантина. Детям с хроническими заболеваниями или частыми осложнениями может рекомендоваться домашний режим продолжительностью до месяца и более.