Врач Мескина рассказала, что анализ клеща на инфекции делается платно

Инфекционист Елена Мескина напомнила, что любые изменения в самочувствии после укуса клеща — повод для обращения к врачу. Об этом сообщил «Абзац» .

По словам эксперта, игнорировать симптомы — лихорадку, кожные высыпания, боли в суставах, проблемы с сердцем и другие недомогания — опасно: это может привести к серьезным последствиям. Чтобы не переживать из-за возможного заражения, стоит проверить клеща на инфекции.

Однако медик предупредила, что анализ клеща на инфекции не входит в программу ОМС и делается платно. Это не обязательно, ведь заболевает далеко не каждый, но такая проверка может быть полезной.