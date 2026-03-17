Врач Мескина предупредила, что пастереллез может спровоцировать инфекции крови и менингит

Пастереллез — это инфекция, которую вызывают бактерии рода Pasteurella. Человек может заразиться после контакта с больным животным, сообщила врач-инфекционист Елена Мескина в интервью «Абзацу» .

Для людей с крепким иммунитетом заболевание может пройти незаметно или вовсе не проявиться. Однако для детей и людей с хроническими заболеваниями пастереллез может быть опасен.

«У новорожденных, людей с иммунодефицитом либо с хронической патологией может провоцировать серьезные заболевания — вплоть до сепсиса и менингита», — рассказала Мескина.

По словам эксперта, инфекция может поражать мягкие ткани, вызывать воспаления легких и даже приводить к инфекциям крови. Чтобы предотвратить распространение возбудителя, врачи рекомендуют сразу же обрабатывать царапины и укусы животных.