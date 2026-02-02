Врач Мескина назвала тошноту и сыпь на коже симптомами оспы обезьян
Недавно стало известно о случае заражения оспой обезьян у пациента, доставленного в Домодедовскую больницу. Ситуацию прокомментировала инфекционист Елена Мескина, сообщил «Абзац».
По словам врача, инфекция передается от обезьян, но в последние годы регистрируются случаи заболевания среди людей.
«Основные симптомы: недомогание, лихорадка, тошнота, рвота и появление сыпи на коже, которая претерпевает разные стадии развития, напоминая ветряную оспу», — отметила медик.
В качестве защиты от болезни Мескина предложила прекратить общение с людьми, у которых наблюдаются признаки оспы обезьян.