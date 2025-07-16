Врач Мескина назвала головную боль и напряженность шеи первыми признаки менингита

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала Life.ru о причинах увеличения случаев менингококковой инфекции в России. По ее мнению, рост заболеваемости может быть связан с миграцией и мутацией возбудителя.

Менингококк — это наш природный возбудитель, который персистирует у нас в горле, и рано или поздно возникает новая разновидность. Он слегка меняется сам по себе, а значит, нашим организмом он воспринимается как новый, поэтому и повышается заболеваемость, — отметила Мескина.

Специалист подчеркнула, что заболевание передается при тесном контакте, и привела в пример молодежь, которая обнимается и целуется во время учебы или при знакомстве с новыми людьми.

Мескина назвала первые признаки заражения: головная боль, боль в глазах, рвота, напряженность шеи. При появлении сыпи и сохранении высокой температуры необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.