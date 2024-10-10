Врач Мещерякова: употребление сала в адекватной мере поможет защитить организм от рака

Качественные жиры играют важную роль в функционировании организма. Именно поэтому стоить включить в рацион сало, рассказала диетолог Татьяна Мещерякова в беседе с «Известиями».
По ее словам, норма употребления продукта в день — 15-20 граммов. Предпочтительно есть блюдо в обеденное время.
Врач отметила, что сало содержит большое количество селена. Данное вещество поддерживает работу иммунной системы, а также оказывает противораковое и антиоксидантное действия. Кроме того, продукт полезен для легких и пищеварительной системы, добавила медик.
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