Врач Мещерякова: употребление сала в адекватной мере поможет защитить организм от рака

Качественные жиры играют важную роль в функционировании организма. Именно поэтому стоить включить в рацион сало, рассказала диетолог Татьяна Мещерякова в беседе с « Известиями ».

По ее словам, норма употребления продукта в день — 15-20 граммов. Предпочтительно есть блюдо в обеденное время.

Врач отметила, что сало содержит большое количество селена. Данное вещество поддерживает работу иммунной системы, а также оказывает противораковое и антиоксидантное действия. Кроме того, продукт полезен для легких и пищеварительной системы, добавила медик.