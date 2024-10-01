Врач Мещерякова посоветовала осенью пить травяные чаи с пряностями

Врач-диетолог и специалист по здоровому питанию сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова. поделилась с «Известиями» рекомендациями о наиболее полезных напитках для осени.

Она предложила дополнить привычный горячий чай или травяной отвар имбирем, корицей и гвоздикой. Это пряное сочетание не только разнообразит вкус, но и обеспечит «эффект согревания», что особенно важно в прохладную погоду.

Имбирь содержит алкалоид гингерол, который влияет на тепловые рецепторы языка и повышает термогенез. Лучше всего использовать свежий корень, но можно применять и порошок. Такой напиток можно употреблять в течение всего осенне-зимнего сезона.