Врач Меньщикова сообщила о риске дефицита железа из-за избытка клетчатки

Гастроэнтеролог Анна Меньщикова сообщила «Газете.ru» , что чрезмерное употребление клетчатки может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

По словам специалиста, потребление более 40–50 граммов клетчатки в сутки без консультации с врачом может вызвать нежелательные реакции.

Среди последствий медик выделила образование плотных камней из волокон, блокирующих кишечник. Кроме того, избыточное потребление клетчатки мешает усвоению минералов, таких как железо, цинк, кальций и магний. Даже умеренное количество клетчатки способно вызывать вздутие, особенно у людей с чувствительным кишечником, добавили «Известия».