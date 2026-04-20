Врач Мельникова рекомендовала отказаться от сладостей при борьбе с целлюлитом

Гастроэнтеролог Евгения Мельникова поделилась с сайтом Здоровье Mail информацией о продуктах, которые стоит исключить из рациона для борьбы с целлюлитом и лишним весом.

Чтобы минимизировать риск появления «апельсиновой корки», следует отказаться от некоторых видов продуктов. По словам врача, в первую очередь необходимо ограничить потребление быстрых углеводов, таких как шоколад, конфеты, мед, варенье, печенье и другие сладости. Эти лакомства стимулируют выработку инсулина, что приводит к накоплению жира в организме.

Вместо них врач рекомендовала включать в рацион медленные углеводы: овощи, орехи, бобовые и крупы. Они помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и обеспечивают длительное чувство насыщения.